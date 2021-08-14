На юге России бушует непогода

В южных регионах России из-за проливных дождей объявлен режим ЧС, затоплены дома и тысячи людей остались без света. В Краснодарском крае дожди вызвали подтопления и проблемы с электричеством.

В Кубани продолжаются дожди, идет град. Скорость ветра составляет до 25 м/с. Зафиксированы смерчи, обвалы и оползни. Подтоплены 1,3 тысяч частных домов и 1,6 тысяч придомовых территорий, а также отрезок краевой автодороги.

По сообщению МЧС, около 108 тысяч человек остались без электроснабжения. Из детских лагерей эвакуированы почти 1 тысяч детей. В 14 муниципалитетах введен режим ЧС. Непогода в Краснодарском крае сохранится до утра 16 августа, МЧС прогнозирует до 140 мм осадков.

Циклон накрыл Краснодарский край вечером 12 августа. Сначала дожди обрушились на Азовское (Приморско-Ахтарский, Ейский, Темрюкский и Славянский районы) и Черноморское побережье (Анапа, Новороссийск, Геленджик). Скоро циклон сместится городов Крымск, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Кропоткин и Тихорецк.



Тем временем сегодня власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне прогнозов об ухудшении погоды. В Сочи объявлено штормовое предупреждения, все пляжи закрыты.

Власти Анапы ввели режим ЧС из-за возможного ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. В Анапе дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", где отдыхают 443 ребенка из Коми. Эвакуация, по данным оперштаба Краснодарского края, не требуется.

В Краснодарском крае, кроме Сочи, на время с 15 по 16 августа объявлено экстренное предупреждение из-за прогнозируемых ливней, смерчей и сильного ветра до 20-25 метров в секунду. От Анапы до Мари не исключены смерчи на море. Возможен подъем до критических отметок уровня воды в реке Кубань, а также на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.



