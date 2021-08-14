Родственникам погибших при крушении вертолета на Камчатке выплатят по 1 млн рублей

Авиакомпания "Витязь-Аэро" выплатит по 1 млн рублей родственникам погибших в вертолете на юге Камчатки. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей. Родственники могут обращаться в авиакомпанию, как можно скорее эта работа будет проведена", - отметил он.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в Курильском озере на юге Камчатки. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили 8 человек.