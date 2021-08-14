В Ереване около АЗС прогремел взрыв

Около одной из автозаправочных станций на улице Сараландж в Ереване произошел взрыв. Об этом со ссылкой на сайт криминальной хроники Shamshyan.com. сообщает агентство "Спутник Армения".

Взрыв случился 14 августа в два часа ночи. Поврежден автомобиль Mitsubishi 25-летнего жителя села Джуджеван Тавушской области Верана Чилингаряна.

Пока о пострадавших не сообщается. На место инцидента прибыли криминалисты, обнаружившие там части взрывателя и металлические осколки.