Победителя Олимпиады с почестями встретили в Южной Осетии

В аэропорту Владикавказа врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло встретил победителя XXXII Олимпийских летних игр в Токио Заурбека Сидакова. Вместе с ним чемпиона встречали десятки жителей республики с флагами России и Северной Осетии, а также бронзовый призер Олимпиады по дзюдо Мадина Таймазрва.

"Врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло встретил в международном аэропорту Владикавказ победителя XXXII Олимпийских летних игр в Токио Заурбека Сидакова. Сергей Меняйло поблагодарил спортсмена за достойное представление Северной Осетии и страны на мировой арене, пожелав дальнейших успехов и блестящих побед", - сообщает пресс-служба главы республики.

В аэропорту при встрече Сидакова артисты в национальных танцах исполнили осетинские танцы. Старейшина в стремя праздничными пирогами произнес молитвы и приветствовал победителя Олимпиады с пожеланиями здоровья.

Из аэропорта кортеж отправился в родное село спортсмена. У него дома, где собрались сотни соседей, друзей и родственников, семья Сидакова устроила праздник по осетинским традициям (кувд).

Напомним, Зарубек Садиков получил золотую медаль Олимпиады в Токио по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале он обыграл белорусского борца Магомедхабиба Кадимагомедова.