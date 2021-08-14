В Армении пообещали повышение зарплат судьям

В Армении будут повышены зарплаты судьям и пенсии отставным судьям. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян после посещения судов в регионах Ширак, Арагацотн и Лори.

"В ближайшее время будет решен вопрос повышения заработных плат судьям и пенсий. Мы также решим проблему социального обеспечения сотрудников следственных и надзорных структур", - отметил Джангирян.

Осенью будет выработан проект закона, приравнивающий зарплату обычных судей с зарплатами судей Антикоррупционного суда.

В настоящее время зарплата судей составляет 730 тысяч драмов - это примерно $1500.



