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В Армении пообещали повышение зарплат судьям

В Армении пообещали повышение зарплат судьям

В Армении будут повышены зарплаты судьям и пенсии отставным судьям. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян после посещения судов в регионах Ширак, Арагацотн и Лори.

"В ближайшее время будет решен вопрос повышения заработных плат судьям и пенсий. Мы также решим проблему социального обеспечения сотрудников следственных и надзорных структур", - отметил Джангирян.

Осенью будет выработан проект закона, приравнивающий зарплату обычных судей с зарплатами судей Антикоррупционного суда.

В настоящее время зарплата судей составляет 730 тысяч драмов - это примерно $1500.

 

 


 

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Вестник Кавказа

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