В Грузии закрыли десять ресторанов из-за нарушения карантина

В Аджарии из-за нарушения коронавирусных ограничений закрыли десять ресторанов и банкетных залов. В Грузии запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более десяти человек. Из-за взрывного роста числа больных в Грузии контроль за нарушителями ужесточился.

Аджария - главное место отдыха жителей Грузии. За нарушение режима карантина оштрафованы 30 физических и юридических лиц, а также закрыто 10 объектов. Штраф составил 10 тысяч лари - это примерно $3200.

За последние сутки в Грузии зафиксировано 5 579 новых случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии инфицировано 477 264.