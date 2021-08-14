Поляки доставили избитого мигранта к границе Беларуси

Пограничники Беларуси сообщили, что их польские коллеги доставили к белорусской границе избитого мигранта. Гражданин Ирака ранее пересек границу Беларуси и пытался получить статус беженца в Польше. Однако польские пограничники насильно его доставили к рубежам Беларуси. В результате избиения у мигранта была рассечена бровь.

Польские силовики отказались оказать ему первую медицинскую помощь. Тогда иракец обратился к белорусским пограничникам.

"Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", - говорится в телеграм-канале Пограничного комитета Беларуси.

Несмотря на жестокое обращение, мигрант все еще хочет повторить попытку получить статус беженца в Польше, и будет подавать ходатайство.

В последние недели Литва, Латвия и Польша жалуются на рост числа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет препятствовать потоку нелегалов в страны ЕС, так как из-за санкций ЕС у Минска не это нет "ни денег, ни сил".

Белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов литовцами. Большая часть этих мигрантов - из Ирака, и многие из них имели телесные повреждения.