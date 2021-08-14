США и Казахстан обсуждают стратегическое партнерство

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеным. В ходе разговора два министра обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства, актуальные международные проблемы и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так и многостороннем форматах", – отмечается в пресс-релизе МИД Казахстана.

В начале 2021 года правительства США, Казахстана и Узбекистана заявили о формировании Центральноазиатского инвестиционного партнёрства. С этой целью будут привлечены как минимум $1 млрд на проекты в Средней Азии.