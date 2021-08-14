Запад уносит ноги из Афганистана

Западные страны приступили к эвакуации сотрудников своих посольств в Кабуле на фоне новостей об активном продвижении боевиков движения "Талибан" (запрещена в РФ). В частности, свои посольства решили закрыть Дания и Норвегия. Глава МИД Дании Йепп Кофод попросил всех граждан своей страны покинуть Афганистан.

"Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет", — сказал он.

Тем временем сотрудники посольства США в Кабуле принялись ликвидировать секретные материалы, а также предметы с изображением флага своей страны и логотипы американских ведомств, сообщает CNN. Это делается с целью недопущения использования талибами данных предметов "в пропагандистских целях". Источник CNN в Госдепе допустил изоляцию Кабула талибами в течение 3-7 дней, что при этом не означает захват столицы Афганистана.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль город Пули-Алам. Это столица провинции Логар, находящаяся в 50 км от Кабула. Талибы также взяли ночью район Сайед Карам в провинции Пактия на границе с Пакистаном. Днем ранее, 13 августа пал Кандагар. Официальные власти Афганистана уже подтвердили переход Кандагара в руки "Талибан".

Продвижение талибов стало следствием вывода войск США из Афганистана, начатый по приказу президента Джозефа Байдена 1 мая. В настоящее время талибы контролируют до 90 процентов территории страны, столицы 17 из 34 провинций, границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Конгрессмены обвиняют Байдена в том, что из-за отсутствия у него плана по выводу войск "Талибан" одерживает успехи на поле боя. Ранее Байден заявил, что вывод войск США завершится вопреки продвижению талибов.