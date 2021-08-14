Талибы захватили район на границе Пакистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещена в РФ) взяло под контроль уезд Сайед Карам в афганской провинции Пактия. Об этом сообщает официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. По его словам, на сторону талибов перешел глава местной полиции.

"Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов", - сказал Муджахид.

Захват уезда Сайед Карам позволяет талибам разрезать провинцию Пактия (населена пуштунами) пополам и ускорить захват ее столицы Гардеза.

По данным экспертов, "Талибан" контролирует от 70 до 90 процентов территории Афганистана. Они удерживают в том числе районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.