В России за сутки количество больных коронавирусом выросло на 22 144

В России за минувшие сутки зарегистрированы 22 144 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число больных зафиксировано в Москве - 2317. Далее в списке "лидеров": Санкт-Петербург - 1823 и Подмосковье - 1307.

За сутки из больниц выписаны 19 500 человек. За весь период пандемии - 5 867 890. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 6 579 212. Темп прироста составляет 0,34%.