Экспорт меда из Армении вырос в три раза. Названы основные покупатели

В январе-июле 2021 года Армения экспортировала меда в объеме 65 тонн. Это беспрецедентные показатели. Для сравнения за весь 2020 года поставки меда за рубеж составили 19 тонн.

За указанный период выросло и количество юрлиц, занимающихся добычей и продажей за рубеж меда. В отрасли активны 11 компаний.

Среди главных покупателей армянского меда - Россия, США, Канада, Япония, Бельгия и Суринам.