Тысячи домов затоплены на Кубани из-за наводнений

В результате проливных дождей на Кубани затоплены 1344 частных дома и 1683 придомовых участка в 19 населенных пунктах. Размыт один отрезок дороги. Такие данные приводит пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

На местах затоплений работают аварийно-спасательные бригады, они откачивают воду.

"В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, 1 участок краевой автомобильной дороги", - отмечается в пресс-релизе.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим ЧС из-за залповых ливней. Для возможной эвакуации подготовлены места для 15 тысяч человек.