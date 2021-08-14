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В Кельбаджаре в результате ДТП погибли двое азербайджанских военных

В Кельбаджаре в результате ДТП погибли двое азербайджанских военных

В результате ДТП в Кельбаджарском районе погибли двое азербайджанских военных. Об этом со ссылкой на минобороны Азербайджана предает агентство Trend.

 

Инцидент произошел вечером 13 августа. Погибшие военные - лейтенант Гасанлы Эльдар Мушфиг оглу и сержант-сверхсрочник Джафаров Анар Мустагим оглу.

По факту гибели ведется расследование. Министерство обороны выразило глубокие соболезнования родним и близким погибших. 

 

 

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Вестник Кавказа

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