В Кельбаджаре в результате ДТП погибли двое азербайджанских военных

В результате ДТП в Кельбаджарском районе погибли двое азербайджанских военных. Об этом со ссылкой на минобороны Азербайджана предает агентство Trend.

Инцидент произошел вечером 13 августа. Погибшие военные - лейтенант Гасанлы Эльдар Мушфиг оглу и сержант-сверхсрочник Джафаров Анар Мустагим оглу.

По факту гибели ведется расследование. Министерство обороны выразило глубокие соболезнования родним и близким погибших.