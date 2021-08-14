Азербайджан проводит учения ракетных и артиллерийских соединений

Азербайджанские вооруженные силы проводят учения ракетных и артиллерийских соединений с боевыми стрельбами. Они проводятся в рамках боевой подготовки на 2021. Об этом сообщает Trend.

Информагентство со ссылкой на министерство обороны Азербайджана отметило, что в ходе маневров артиллерийские подразделения после размещения в районах сосредоточения заняли огневые позиции и выполняют боевые стрельбы.