В Японии из-за проливных дождей эвакуируют 1,7 миллиона человек

Из-за обильных дождей в Японии объявлена эвакуация 1.7 миллиона человек. Об этом сообщает телеканала NHK.

В префектурах Фукуока, Сага, Нагасаки и Хиросима граждане получили пятый, самый высокий уровень предупреждения, предполагающий срочную эвакуацию. Приказ властей звучит как "Спасайте ваши жизни". В случае повышенного риска эвакуации власти советуют жителям регионов найти более безопасное место в своем доме или по соседству.

Проливные дожди уже несколько дней не прекращаются в юго-западной Японии. За последние два дня выпало 500-700 миллиметров осадков, а в городе Урэсино (Сага) - 918 мм за трое суток. В префектуре Нагасаки в городе Ундзэндакэ - 847 миллиметров. Это исторический рекорд для этого сезона. Метеорологи предостерегли о высоком риске оползней и паводков.