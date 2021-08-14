Global Times: "Китайско-российские маневры - мощный сигнал миру"

Российско-китайские учения "Запад/Взаимодействие-2021" не были направлены против третьих стран. Об этом сообщил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Это первые совместные учения, организованные на территории Китая после вспышки пандемии. И первые китайские оперативно-стратегические маневры с участием российских военнослужащих. В ходе учения была впервые отработана единая управляющая информационная система. По оценке Вэй Фэнхэ, успех учений свидетельствует о том, что Китай и Россия вполне способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе.

Global Times отмечает, что в холе маневров российские военнослужащие впервые широко использовали основное боевое вооружение и технику, предоставленную китайскими военными. При тесном стратегическом взаимодействии китайские и российские военные демонстрируют уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и координации.

Хотя совместные учения были запланированы заранее, они перекликаются с графиком вывода американских войск из Афганистана. Войска США, находившиеся там два десятилетия, оставляют Афганистан в сложной и неопределенной ситуации. По мере вывода американских войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало крупномасштабное наступление и захватило ряд провинциальных столиц в ключевых районах. Ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане не только затрудняет осуществление мирного процесса под руководством самих афганцев, но также оставляет возможности для расширения позиций международных террористических сил в Афганистане. Афганистан может снова стать центром, где экстремистские силы угрожают региональной и глобальной безопасности.

Северокавказский регион России давно избавился от террористических сил. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая - одно из самых безопасных мест в мире. Эти достижения являются результатом совместных усилий военных и полицейских ведомств, а также местных и центральных правительств Китая и России. Обе страны не позволят какой-либо внешней силе поставить под угрозу их национальную безопасность. Безопасность и стабильность основных регионов Евразийского континента затрагивают общие стратегические интересы Китая и России, и они несут главную ответственность за их поддержание.

Ситуация в Афганистане достигла критической точки, и китайско-российские учения должны послужить мощным средством сдерживания международных террористических группировок.

Китайско-российские учения в Цинтунся не останутся без внимания во всех регионах, включая Атлантический океан, Средиземное море, Тихий океан и Южно-Китайское море. Способность Китая, России и их вооруженных сил справиться с пандемией намного лучше, чем у различных "альянсов". Известно, что масштабные заражения произошли после военных учений между странами НАТО, но в Цинтунся этого не произойдет. Если некоторые страны задумаются о создании нового железного занавеса от Атлантики до Тихого океана через Индийский океан, звук артиллерийских орудий из Цинтунся будет лучшим ответом на такие заговоры, пишет Global Times.