Алиментщик погасил долг после ареста квартиры в Дагестане

Нерадивый отец, задолжавший крупную сумму по алиментам, выплатил после ареста квартиры в Махачкале. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП по Дагестану.

Мужчина 37 лет по решению мирового судьи одного из участков Каспийска обязан платить алименты своему ребенку в размере 5044 рублей каждый месяц. В результате безответственного отношения в обязательству с 2017 года он задолжал 130 тыс рублей. передает "АиФ Дагестан".

Судебный пристав-исполнитель проверил имущество должника и установил, что он владеет квартирой, которая была арестована. Вскоре махачкалинец полностью погасил задолженность перед ребенком.