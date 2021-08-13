В лагерях Ставрополя летом отдохнули свыше 7 тыс детей

В 42 муниципальных оздоровительных лагерях Ставрополя за период летних каникул отдохнули свыше 7 тыс детей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова на территории детских учреждений в течение всего летнего сезона проводились дезинфекции от коронавируса COVID-19 и противоклещевые обработки.

Примечательно, что в пришкольных лагерях за лето прошло две смены, а в оздоровительном лагере "Веселый улей", работавшем при Дворце детского творчества, – три. За это время в нем отдохнули 500 детей, - передает "Ставропольская правда".