В Ингушетии проходит конкурс эскизов монеты к 100-летию образования республики

В Ингушетии начался конкурс на создание эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики, об этом сообщает его организатор - региональное Минкультуры.

"К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений", - говорится в сообщении ведомства.

Победителей ждут денежные призы. "Премия за первое место составляет 100 тыс рублей, за второе место – 50 тыс рублей, за третье – 25 тыс рублей", - сказали в министерстве.

Заявки на конкурсные материалы принимаются до 1 октября по электронному адресу oomkri@mail.ru. Итоги будут объявлены 25 декабря.