В Чечне откроется первый центр ЭКО

В Чечне в следующем году на базе республиканского перинатального центра планируется открыть первый в регионе центр вспомогательных репродуктивных технологий, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По его словам, в центре будут предоставлять все вспомогательные репродуктивные технологии, за исключением программы донации.

Сулейманов отметил, что сейчас в здании будущего центра проводится капитальный ремонт в соответствии с мировыми стандартами качества организации медицинской деятельности на высоком технологичном уровне.

"Проектировка клиники организована с учетом менталитета республики: потоки пациентов будут разделены на мужские и женские. Открытие первого в Чеченской Республике Центра ЭКО запланировано на первый квартал 2022 года", - приводит его слова ТАСС.