На склонах Эльбруса пройдет акция "Чистая гора-2021"

В Кабардино-Балкарии состоится высокогорная экологическая акция по уборке мусора "Чистая гора-2021", рассказали в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

Она пройдет на склонах Эльбруса 28 августа. Участники выберут для уборки любые участки горы на территории курорта и приведут в порядок территорию от поляны Азау до ледников. Уточняется,что все, кто зарегистрировался на мероприятие, поднимутся на канатной дороге бесплатно.

"Уборка мусора со склонов главной горы Европы проходит с 2018 года", - говорится в сообщении КСК.

По словам генерального директора компании Хасана Тимижева, это было важное начинание АО "Курорт Эльбрус", который теперь стал частью КСК.

В прошлом году экологическая акция объединила 320 волонтеров из разных регионов страны. Тогда участники собрали порядка 50 т мусора, напоминает ТАСС.