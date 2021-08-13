Казахстан стал лидером по потреблению российского меда

Лидером экспорта меда из России стал Казахстан, отодвинув прежнего лидера - Китай - на второе место.

В пресс-службе Россельхозбанка сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года Россия в два раза увеличила экспорт меда по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего экспортировано 1,443 тыс тонн меда, в Казахстан - 364 тонны, что в 2,23 раза больше прошлогоднего показателя. Китай закупил 323 тонны российского меда, Беларусь - 248 тонн, третье место, - , пишет РИА Новости.

Значительный рост экспорта показал ЕС - в 2020 году - 2%, в 2021-м - 15%.

Азербайджан нарастил импорт российского меда в 5,32 раза - до 23 тонн.

В Россельхозбанке отметили, что спрос на мед вырос на фоне гибели пчел в последние годы в бывших советских республиках, а также популярность ЗОЖ - многие стали использовать мед вместо сахара.