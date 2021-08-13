Ростовская область будет выращивать почти вдвое больше тепличных овощей

К 2025 году Ростовская область увеличит производство тепличных овощей на 43%, - рассказал первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

Овощеводство закрытого грунта сейчас представлено в Ростовской области шестью тепличными комплексами, в год они производят более 25,5 тыс т.

"В настоящее время в стадии разработки и реализации проекта находится три тепличных комплекса. При выходе на плановую мощность к 2025 году ими будет производиться ежегодно около 11 тыс тонн", - поделился Гончаров, передает "Интерфакс".

Урожай сильно зависит от качества семенного материала, - отметил он.

"В госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия особое внимание уделено развитию отечественной селекции и семеноводства, предусмотрены средства на развитие данного направления. В будущем, надеюсь, овощеводческие предприятия будут обеспечены семенами и отечественной селекции", - добавил Гончаров.