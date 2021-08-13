Рецидивистку, ответившую ножом на побои, осудят в Ставрополе

В Ставрополе завершено расследование уголовного дела по п. "3" ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении 31-летней неоднократно судимой местной жительницы, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По словам обвиняемой, когда она была в гостях у друга, между ними началась потасовка, и мужчина несколько раз ударил подругу (за что он привлечен по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)).

"В ответ женщина схватила нож и ударила потерпевшего в грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью, что подтвердила проведенная экспертиза", - пояснили в полиции.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.