Огнестрельное оружие нашлось у автолюбителей в Сисиане

Армянские правоохранители накануне вечером провели рейд в городе Сисиане Сюникской области, об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате стражи порядка нашли огнестрельное оружие, в общей сложности был оформлен 41 протокол, 11 транспортных средств были доставлены на штрафплощадку.

В одной из машин была найдена винтовка "Сайга", а также 42 патрона калибра 7,62 мм, передает Sputnik Армения.

Кроме того, полицейские обнаружили ружье и дубинки. У троих водителей не оказалось прав, еще трое были пьяны.