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Власти Казахстана обновили аэропорт Нур-Султана

Власти Казахстана обновили аэропорт Нур-Султана

В столице Казахстана завершился ремонт в аэропорту Нурсултан Назарбаев, авиагавань возвращается к обычному режиму работы.

"В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев завершен плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования. В настоящее время расписание вылетов и прилетов возобновлено", - уточнили в пресс-служба аэропорта.

Аэропорт начал работать круглосуточно с 13 августа. Ремонт продлился с 21 июля по 12 августа.

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Вестник Кавказа

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