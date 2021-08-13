Власти Казахстана обновили аэропорт Нур-Султана

В столице Казахстана завершился ремонт в аэропорту Нурсултан Назарбаев, авиагавань возвращается к обычному режиму работы.

"В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев завершен плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования. В настоящее время расписание вылетов и прилетов возобновлено", - уточнили в пресс-служба аэропорта.

Аэропорт начал работать круглосуточно с 13 августа. Ремонт продлился с 21 июля по 12 августа.