Погода не отменила круизы по Черному морю – АТОР

Круизы по Черному морю продолжаются, несмотря на ливни и другие неблагоприятные погодные явления, - сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Из-за непогоды и необычайных ливней, обрушившихся на Черноморское побережье России, в ряде городов был введен режим ЧС. Тем не менее, круизные лайнеры продолжают свои заранее запланированные маршруты по Черному морю", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Так, лайнер "Мустай Карим" судоходной компании "Водоходъ" по плану сегодня должен прибыть в Ейск, а затем, на следующий день, по расписанию у него порт Кавказ и Крымский мост, 15 августа лайнер ждут в Новороссийске. Еще два дня в рамках круиза, 16 и 17 августа, лайнер планирует провести в Анапе.

Не отменяются пока круизы и на лайнере "Князь Владимир": его семидневный маршрут включает порты Сочи, Новороссийска, Ялты и Севастополя, - говорится в сообщении.