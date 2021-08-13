Прорыв пруда-накопителя вызвал подтопление домов под Анапой

В результате ливней на Кубани оказались подтоплены жилые дома в населенном пункте Уташ под Анапой, такое сообщение распространил Краснодарский региональный оперативный штаб.

"В результате прорыва пруда-накопителя, объемом около 400 тыс кубометров, произошло подтопление пяти домовладений в селе Уташ", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Уточняется, что вода попала в пострадавшие дома, из них будут эвакуированы 15 человек в пункт временного размещения на базе сельского дома культуры. На месте действуют оперативные службы края и муниципалитета.

Напомним, ранее сегодня ливнями размыло дорожное полотно между Анапой и аэропортом курорта в районе села Цибанобалка, движение транспорта там остановлено.