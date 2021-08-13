Десять мусульман, победивших в Токио

"Вестник Кавказа" неоднократно писал о победителях токийской Олимпиады из российских преимущественно мусульманских республик Северного Кавказа. Здесь предлагаем познакомиться со спортсменами-мусульманами из других стран, которые отличились на Олимпийских играх. Сайт Ummid.com отмечает, что в Играх приняло участие более 11 тысяч спортсменов, среди них были спортсмены-мусульмане из более чем двух десятков стран ОИК, а также некоторые из немусульманских стран.

1. Сифан Хассан

Сифан Хассан из Нидерландов стала первым спортсменом, завоевавшим медали во всех трех видах легкой атлетики (бег) на одной Олимпиаде - на дистанциях 1500, 5000 и 10 тысяч метров. Она родилась в Эфиопии, но покинула родину как беженка и прибыла в Нидерланды в 2008 году в возрасте 15 лет.

2. Ферьял Абделазиз

Ферьял Абделазиз завоевала золото после победы над Ириной Зарецкой из Азербайджана со счетом 2:0 в финале соревнований женского каратэ-кумитэ в весовой категории +61 килограмм, став первой египтянкой, завоевавшей подобный титул. Она принесла Египту первую золотую медаль за 17 лет. Перед ней Карам Габер выиграл золото для Египта на Играх 2004 года в Афинах. Ферьял Абделазиз родилась в 1999 году, в возрасте семи лет начала заниматься карате в Каире. По образованию она фармацевт.

3. Фарес Ибрагим Эль-Бах

Фарес Эль-Бах из Катара установил новый олимпийский рекорд на Играх в Токио, подняв в общей сложности 402 кг в доминирующем выступлении, которое принесло ему золото в тяжелой атлетике среди мужчин до 96 кг. Катарский штангист египетского происхождения, известный как Месо Хасуна, поднял 177 кг в рывке, затем соскользнул в толчок и установил олимпийский рекорд в этом упражнении с весом 225 кг. Это был один из двух рекордов Олимпийских игр, который он побил, другой - общий результат в 402 кг - оказался вне досягаемости конкурентов.

4. Мохамед Карим Сбихи

Мохамед Карим Сбихи, британский гребец, трехкратный олимпийский чемпион и призер Олимпийских игр, широко известный как Мо Сбихи, стал первым мусульманином, несущим флаг Великобритании на церемонии открытия Олимпийских игр. Мо Сбихи выиграл золотую медаль по гребле в четверке без рулевого на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, а на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он был в британской команде, завоевавшей бронзовую медаль в мужской восьмерке. Атлет вернулся в восьмерку на Играх в Токио, снова завоевав бронзу.

5. Баходир Джалолов

Баходир Джалолов из Узбекистана завоевал олимпийский титул по боксу в супертяжелом весе, победив Ричарда Торреса из США, и получил одну из трех золотых медалей для своей страны. Знаменосец Узбекистана на церемонии открытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, он получил от президента своей страны почетное звание "Гордость Узбекистана" в качестве признания золотой медали, завоеванной им на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге.

6. Мете Газоз

Мете Газоз из Турции выиграл олимпийские соревнования по стрельбе из лука среди мужчин после победы над итальянцем Мауро Несполи со счетом 6:4. Успех Газоза принес первую золотую медаль на Играх Турции, которая финишировала с 20 медалями, в том числе двумя золотыми. Мете Газоз родился в Стамбуле в 1999 году, учился в Стамбульском молодежном спортивном клубе стрельбе из лука и в возрасте 16 лет впервые представлял Турцию на Европейских играх 2015 года, проходивших в Баку.

7. Мутаз Эсса Баршим

Легкоатлет Мутаз Эсса Баршим из Катара выиграл золото на Играх в Токио в 2021 году в прыжках в высоту среди мужчин. Он также является действующим чемпионом мира и вторым лучшим прыгуном в истории с личным рекордом 2,43. Ранее он выигрывал золото на чемпионате мира 2017 года в Лондоне и на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Баршим выиграл бронзу на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, серебро на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио и разделил золото на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

8. Ахмед Хафнауи

Ахмед Аюб Хафнауи, 18-летний пловец, участвовал в заплыве на 400 метров вольным стилем и выиграл первую золотую медаль для Африки и единственную для Туниса. 18-летний тунисец приехал в Токио, заняв 16-е место в квалификации, но выиграл олимпийское золото со временем 3:43,36.

9. Суфиане Эль Баккали

Суфиане эль-Баккали из Марокко выиграл золотую медаль по бегу на 3000 метров с препятствиями, положив конец более чем 40-летнему олимпийскому превосходству Кении. Эль-Баккали выиграл единственную золотую медаль для Марокко на Олимпийских играх в Токио за 8,90. С 1980 года Кения выиграла девять олимпийских золотых медалей в беге с препятствиями на 3000 метров. Кенийский спортсмен Консеслус Кипруто, ведущая звезда бега с препятствиями, не защитил свой олимпийский титул в Токио после того, как не попал в состав сборной на национальных отборочных соревнованиях.

10. Акбар Джураев

Акбар Джураев из Узбекистана выиграл золото в тяжелой атлетике среди мужчин до 109 кг. Джураев установил олимпийский рекорд в 430 кг, в толчке 237 кг и рывке 193 кг. В 2019 году он участвовал в Чемпионате Азии по тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг, выиграв серебряные медали во всех упражнениях и установив мировые рекорды среди юниоров в рывке, толчке и общем зачете. Атлет выступал на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2018 года в категории до 102 кг, выиграв золотую медаль в рывке и установив мировые рекорды среди юниоров в рывке и общем зачете.