Сотрудники ФАС с трудом попали в краснодарский офис "Магнита"

Сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сегодня не пустили в краснодарский офис "Магнита", они попали внутрь только после составления протокола

Сотрудники ФАС пришли в офис АО "Тандер" торговой сети "Магнит" для проведения антикартельной проверки, поводом для этого послужили обращения от граждан о росте цен на социально-значимые товары. Однако представителей службы не пустили в здание - охранник бизнес-центра преградил проход и сказал, что вход возможен только по пропускам или если сотрудников ФАС встретит кто-то из "Магнита", - сообщили в телеграм-канале ФАС, передает портал Юга.ру.

Сотрудники антимонопольной службы вызвали на место полицию. У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов, - сообщили в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе ведомства отметили, что проверки в других торговых сетях идут в штатном режиме.