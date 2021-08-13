Злоумышленник, пробравшийся на военную базу, задержан в США

Мужчина, незаконно пробравшийся на военную базу в районе Вашингтона, задержан, такое сообщение опубликовано военным руководством.

"Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона", - цитирует его РИА Новости.

Есть ли в результате ЧП пострадавшие, не сообщается.

Ранее из-за возможного вооруженного нападения доступ на базу был блокирован, а личному составу в случае встречи с подозреваемым необходимо было скрываться либо прятаться.