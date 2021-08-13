В крупном ковид-госпитале Ставрополя установят кислородный газификатор

Городская больница №2 Ставрополя получит новое оборудование для бесперебойной подачи кислорода, сообщил в своём инстаграм-аккаунте губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после встречи с главврачом больницы Мариной Костровской.

"Для этого закупаем кислородный газификатор. У него большой плюс – работает такое оборудование автономно, даже в случае отключения электричества пациенты будут с кислородом. Рисковать жизнями людей мы не можем", - написал губернатор.

Губернатор посетовал, что за последние месяцы в этом ковид-госпитале увеличилось число пациентов, что требует более тщательного подхода к их бесперебойному обеспечению кислородом.