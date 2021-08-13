Власти Казахстана проведут спортивные реформы
Казахстану необходимо реформировать всю систему спорта, показала Олимпиада в Токио, - заявил сегодня государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев.
"Нам надо привлекать детей и юношей к физической культуре и спорту. Если мы не создадим условий для занятий спортом подрастающему поколению, то не будет больших результатов на крупных международных соревнованиях", - сказал Крымбек Кушербаев на церемонии награждения государственными наградами призеров Олимпиады, передает Sputnik Казахстан.
Нужно тщательно проанализировать состояние детских спортивных школ и кружков в каждом регионе страны и разработать комплексный план их поддержки и развития, а также развивать массовый спорт.
"Чем больше наших граждан будет заниматься спортом, тем выше будет качество нашего спорта. Мы должны заняться этими вопросами незамедлительно", – подчеркнул госсекретарь.
Напомним, на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены завоевали восемь бронзовых медалей - это худший результат за всю историю участия сборной Казахстана в Олимпийских играх.
Вестник Кавказа
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