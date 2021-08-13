РКБ Северной Осетии скоро станет ковидным госпиталем

Республиканская клиническая больница (РКБ) Северной Осетии скоро будет принимать только ковидных пациентов, рассказали в пресс-службе минздрава республики.

"По результатам осмотра кислородного оборудования замечаний не выявлено, все системы работают исправно и соответствуют требованиям", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Чиновник добавил, что сейчас, пока больница еще не перепрофилирована, специалисты работают над планом маршрутизации пациентов по региону.

В Минздраве также добавили, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, где несколько дней назад трагически погибли девять пациентов, система подачи кислорода работает исправно, через обе линии - основную и резервную. Одновременно идет установка новой системы.