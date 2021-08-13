Гутерриш: Афганистан выходит из-под контроля
Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он напомнил, что только в июле были убиты или ранены в результате боевых действий более 1 тыс человек, беженцами и вынужденными переселенцами стали 241 тыс человек.
Гутерриш отметил, что в больницах Афганистана не хватает мест, ощущается нехватка продуктов и лекарств, страна остается без мостов, дорог, школ и медицинских учреждений.
"Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории. Это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа", - цитирует Гутерриша ТАСС.
Он также призвал представителей запрещенного в РФ движения "Талибан" немедленно остановить наступление и перейти к переговорам для блага народа страны.
Генсек ООН пояснил, что лишь достигнутые самими афганцами договоренности обеспечат устойчивый мир в стране.
Вестник Кавказа
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