Гутерриш: Афганистан выходит из-под контроля

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что только в июле были убиты или ранены в результате боевых действий более 1 тыс человек, беженцами и вынужденными переселенцами стали 241 тыс человек.

Гутерриш отметил, что в больницах Афганистана не хватает мест, ощущается нехватка продуктов и лекарств, страна остается без мостов, дорог, школ и медицинских учреждений.

"Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории. Это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Он также призвал представителей запрещенного в РФ движения "Талибан" немедленно остановить наступление и перейти к переговорам для блага народа страны.

Генсек ООН пояснил, что лишь достигнутые самими афганцами договоренности обеспечат устойчивый мир в стране.