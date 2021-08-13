Сборную Узбекистана по футболу может возглавить Курбан Бердыев

Новым главным тренером сборной Узбекистана по футболу может стать бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Мавлон Шукурзода.

По его словам, еще одним кандидатом на пост наставника национальной команды является сербский специалист 57-летний Сречко Катанец.

Шукурзода отметил, что оба специалисты заинтересованы в работе со сборной Узбекистана, в настоящее время с ними ведутся интенсивные переговоры.

Напомним, Бердыев покинул "Рубин" летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером. В мае 2021 года специалист стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата".