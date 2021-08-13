Пашинян сделал экономиста заместителем министра обороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял Карена Брутяна с поста и.о. первого заместителя главы Минфина, такое сообщение опубликовано на сайте правительства.

Еще одним решение глава правительства назначил Брутяна на должность замминистра обороны, передает Sputnik Армения.

Напомним, ранее новый заместитель главы Минобороны работал финансовым и экономическим советником в ряде структур, включая и международные. В 2016-2016 годах он был советником в Генпрокуратуре, а с 2016 года до 2018 год трудился советником главы комитета госдоходов. Пост замминистра финансов он занял 22 мая 2018 года.