Вода отрезала от города аэропорт Анапы

Ливни, обрушившиеся сегодня на Кубань, прервали транспортное сообщение между Анапой и городским аэропортом – размыло дорогу, - сообщил Краснодарский региональный оперативный штаб.

"Из-за обильных осадков размыло дорожное полотно между Анапой и аэропортом города-курорта в районе села Цибанобалка. Транспортное сообщение на данный момент прервано", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По состоянию на 19:00 на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий, введен режим ЧС в шести муниципальных образованиях Кубани - курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. В скором времени режим ЧС может быть объявлен в Крымском и Приморско-Ахтарском районах края.