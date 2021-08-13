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Меликов попросил Минэнерго России помочь с электроснабжением Махачкалы

Меликов попросил Минэнерго России помочь с электроснабжением Махачкалы

Врио главы Дагестана Сергей Меликов рассчитывает устранить проблемы с электроснабжением в республике до начала зимы, - сообщила пресс-служба главы республики.

"Я направляю документы в Минэнерго России и в ПАО "Россети", курирующему вице-премьеру страны с просьбой принять неотложные меры, прежде всего, по Махачкале. Мы очень рассчитываем, что за счет подготовки энергетического комплекса столицы к зиме мы устраним те недостатки и проблемы, которые сегодня мешают нормальной жизни", - рассказал Меликов, передает "Интерфакс".

Врио главы Дагестана отметил, что проблема непростая, и ее решение требует комплексного подхода: чтобы решить ее системно, требуется вмешательство той организации, которая оказывает услуги по снижению аварийности и повышению стабильности работы энергетического комплекса в целом по стране, - добавил руководитель республики.

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Вестник Кавказа

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