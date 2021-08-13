Три участка трассы Новороссийск-Керчь размыты ливнями

Дорожные власти перекрыли движение на трех участках федеральной автомобильной трассы Новороссийск - Керчь из-за размыва проезжей части, - сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"Введено еще одно ограничение движения на участке 53 - 56 км от поселка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа), на котором из-за сильного ливня произошел размыв проезжей части. Весь транспорт направляется в объезд", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Это уже третье ограничение движения на трассе - ранее было закрыто движение на участке 65 км в районе поселка Виноградный и на 91 - 92 км в Темрюкском районе.

Ситуация на автодороге сложная: осадки не прекращаются. Сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в антипаводковых мероприятиях вплоть до полного спада воды, - заверили в краевом ГИБДД.