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СМИ: Ашраф Гани скоро покинет Афганистан

СМИ: Ашраф Гани скоро покинет Афганистан

Президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, в ближайшие несколько часов выступит с обращением к жителям страны, после чего уедет из нее, сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "ожидается, что вечером Гани выступит с обращением и может в любой момент покинуть территорию страны", пишет ТАСС.

Подтверждения либо опровержения этой информации от Кабула не поступало.

Напомним, после объявления Вашингтона об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск международной коалиции запрещенное в России движение "Талибан" начало наступление на правительственные силы, на сегодня, по разным оценкам, талибы контролируют до 85% территории страны, включая границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

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