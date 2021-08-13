Спасатели эвакуировали детей из четырех лагерей на Кубани

Кубанские спасатели приняли решение эвакуировать четыре детских лагеря из-за подтоплений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 г. на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено… четыре социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Всего эвакуировано более 900 детей, жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, - добавили в ведомстве.