Квартира горела в жилом доме на севере Москвы (ФОТО, ВИДЕО)
Возгорание случилось сегодня в многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".
Пожар произошел сегодня вечером по адресу улица Корнейчука, 16. Горела квартира, расположенная на первом этаже. Дым от пожара поднимался внутри подъезда до последнего, 12-го этажа.
На месте событий находятся пожарные, бригада "скорой", спасатели и полицейские. В почерневшей изнутри комнате выбито окно.
По предварительной информации, загорелась проводка. Характерный запах чувствовался и в подъезде.
Сведений о пострадавших нет.
Вестник Кавказа
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