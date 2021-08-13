Квартира горела в жилом доме на севере Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание случилось сегодня в многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Пожар произошел сегодня вечером по адресу улица Корнейчука, 16. Горела квартира, расположенная на первом этаже. Дым от пожара поднимался внутри подъезда до последнего, 12-го этажа.

На месте событий находятся пожарные, бригада "скорой", спасатели и полицейские. В почерневшей изнутри комнате выбито окно.

По предварительной информации, загорелась проводка. Характерный запах чувствовался и в подъезде.

Сведений о пострадавших нет.