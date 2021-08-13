Армянские военные снова обстреливали два района Азербайджана

Сегодня с 16:25 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ашагы Загалы и Зеркенд Басаркечярского района, а также Гейсу Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Айрым Кельбаджарского района, Галакенд Гедабекского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских войск, - говорится в сообщении.