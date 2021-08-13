Салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за $1 млн

Бумажную салфетку, которой аргентинский нападающий Лионель Месси вытирал слезы на пресс-конференции по случаю его ухода из "Барселоны", выставили на продажу за $1 млн. Соответствующее объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre.

В объявлении, опубликованном анонимным продавцом, сказано, что на салфетке, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста. Согласно описанию, продавец готов отправить ее покупателю в любую точку мира.

Месси расплакался перед началом прощального выступления, прошедшего 8 августа на стадионе "Камп Ноу". 34-летний форвард хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Он использовал одноразовую салфетку, которая протянула ему его супруга Антонелла Рокуццо.

Напомним, 5 августа пресс-служба "Барселоны" сообщила, что капитан футбольного клуба Лионель Месси покидает команду. У нападающего была договоренность о продлении контракта, однако стороны не смогли подписать новое соглашение из-за экономических правил и ограничений Примеры. Следующим клубом аргентинца стал французский ПСЖ. Контракт форварда с парижанами рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один.