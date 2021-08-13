Под Темрюком ушла под воду территория детского лагеря

Сегодня вечером в зоне подтопления в результате ливней, обрушившихся на регион, оказался детский лагерь Темрюкского района Кубани, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпус. В детском оздоровительном лагере располагается 330 человек. В настоящее время решается вопрос о перемещении воспитанников лагеря в безопасное место размещения. В готовности находятся автобусы с сопровождением", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В крае готовы к приему подтопленцев 76 пунктов временного размещения, они рассчитаны на 18 тыс человек, однако по прогнозам синоптиков планируется смещение циклона в сторону Крымска, Славянска-на-Кубани, Краснодара, Кропоткина и Тихорецка.