Уголовное дело открыто против авиадебошира на рейсе Сочи - Уфа

Дебошир, из-за которого самолет Сочи - Уфа пришлось посадить в Волгограде, стал фигурантом уголовного дела, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Как выяснило следствие, что 11 августа в воздушной гавани Волгограда самолет совершил вынужденную посадку из-за неадекватного поведения пьяного пассажира 1991 года рождения: мужчина был агрессивен, оскорблял бортпроводников и не отказывался выполнять их законные требования.

"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало передачу уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи - Уфа по пункту "в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", - цитирует сообщение РИА Новости.