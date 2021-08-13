Главная » Новости

У работников Казахского радио появился профессиональный праздник

У работников Казахского радио появился профессиональный праздник

У работников радио Казахстана будет свой профессиональный праздник, который будет отмечаться 1 октября – это День работников радио, установленный постановлением правительства, - сообщила пресс-служба министерства информации и общественного развития. 

В этом году празднуется 100-летие Казахского радио, история которого началась в октябре 1921 года, а в Мининформации страны считают, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио, - передает Sputnik Казахстан.

Объявить 1 октября днем работников радио ранее предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя с профессиональным праздником работников средств массовой информации.

790 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!