Пасынок едва не зарезал отчима в Ереване

Поножовщина между родственниками произошла в Ереване, сообщение об этом распространила пресс-служба полиции.

В один из медцентров был доставлен 49-летний мужчина с колото-резаными ранениями в грудь. На месте событий правоохранители установили, что ножевые ранения ему нанес 31-летний пасынок, передает Sputnik Армения.

Подозреваемый был найден и доставлен в отдел, открыто уголовное дело. Назначена судмедэкспертиза. Идут поиски орудия преступления.