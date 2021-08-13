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Пасынок едва не зарезал отчима в Ереване

Пасынок едва не зарезал отчима в Ереване

Поножовщина между родственниками произошла в Ереване, сообщение об этом распространила пресс-служба полиции.

В один из медцентров был доставлен 49-летний мужчина с колото-резаными ранениями в грудь. На месте событий правоохранители установили, что ножевые ранения ему нанес 31-летний пасынок, передает Sputnik Армения.

Подозреваемый был найден и доставлен в отдел, открыто уголовное дело. Назначена судмедэкспертиза. Идут поиски орудия преступления.

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Вестник Кавказа

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